Россиянка Буркова пополнила состав французского клуба «Волеро Ле-Канне»

Российская 22-летняя связующая Виктория Буркова пополнила состав французского волейбольного клуба «Волеро Ле-Канне», где уже играют россиянки Анна Котикова , Виктория Руссу , Анастасия Ляшко и Елизавета Кочурина . Об этом сообщила пресс-служба клуба на официальном сайте.

Свою профессиональную карьеру россиянка начала в структуре «Уралочки-НТМК», где выступала с 2018 по 2023 год. Вместе с командой она стала двукратным чемпионом молодёжной лиги, двукратной обладательницей Кубка молодёжной лиги, двукратным призёром чемпионата России лиги А. В январе 2024 года Буркова вошла в состав волейбольного клуба «Заречье-Одинцово», но уже в конце февраля перешла во французскую команду.