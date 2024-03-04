Волейболист Михайлов: без участия сборной России падает зрелищность турниров

«Я думаю, безусловно, без участия сборной России на международном уровне падает зрелищность турниров. Россия — лидер во всех смыслах, в волейболе в частности — уровень, несомненно, упадёт. Но тяжело сказать об уровне сборной России, так как сейчас нет больших игр», — приводит слова Михайлова Metaratings.