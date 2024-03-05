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Чемпионат России по волейболу среди мужчин: расписание матчей 28-го тура

Завтра, 6 марта, стартует 28-й тур мужского чемпионата России – 2023/2024 среди команд PARI Суперлиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его расписанием.

Чемпионат России по волейболу среди мужчин: расписание матчей 28-го тура
© РИА Новости

Чемпионат России – 2023/2024 среди команд PARI Суперлиги. 28-й тур.

6 марта, среда:

17:00 «Факел» — «Шахтёр»

7 марта, четверг:

18:00 «Нова» — «Югра Самотлор»

19:00 «Динамо Москва» — «Газпром-Югра»

8 марта, пятница:

17:00 «Зенит-Казань» — «Нефтяник»

18:00 «Динамо-ЛО» — «АСК»

18:00 «Белогорье» — «Кузбасс»

18:00 «Зенит-СПб» — «Урал»

9 марта, суббота:

15:00 «Локомотив Новосибирск» — «Енисей»

Время в расписании матчей указано московское.

Лидером предварительного этапа Суперлиги является казанский «Зенит». После 27 туров подопечные Алексея Вербова набрали 69 очков.

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