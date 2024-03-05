Волейболистка "Локомотива" устроила драку в ночном клубе Стамбула

Диагональная «Локомотива» из Калининградской области, турецкая волейболистка Эбрар Каракурт попала в громкий скандал в Турции. Спортсменка устроила драку в ночном клубе, сообщают турецкие СМИ.

Каракурт вместе с друзьями посетила один из стамбульских клубов, в котором выступала турецкая певица Мелсум Эрдост. Волейболистка в состоянии алкогольного опьянения забралась на сцену и устроила потасовку с исполнительницей, отобрав у неё микрофон. Позже охрана выгнала спортсменку из заведения. Мелсум Эрдост подтвердила информацию о драке в своих социальных сетях.

Каракурт перешла в «Локомотив» в июне 2023 года. Последним клубом 23‑летней спортсменки был итальянский «Игор Горгондзола». Каракурт в сезоне‑2022/2023 стала лучшим бомбардиром регулярного чемпионата Италии. Отметим, что волейболистка является победительницей Лиги чемпионов в составе «Вакыфбанка». В прошлом году турецкая спортсменка со своей сборной выиграла Лигу наций.