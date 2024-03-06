Волейболистка «Локомотива» устроила драку в ночном клубе Стамбула

Волейболистка «Локомотива» Эбрар Каракурт устроила драку в ночном клубе Стамбула.

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Об этом сообщает Ensonhaber.

Отмечается, что Каракурт в состоянии алкогольного опьянения вышла на сцену и запела, отобрав микрофон у турецкой артистки Мелсум Эрдост.

По информации источника, между волейболисткой и певицей завязалась короткая драка, после чего в ситуацию вмешались охранники и вывели спортсменку из заведения.

Эрдост подтвердила информацию о драке в своих соцсетях.