Обзор главных событий 24-го тура в женском волейболе.

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«Ленинградка» остаётся в гонке

В 24-м туре женской волейбольной Суперлиги все команды первой восьмёрки остались на своих местах. Но на шаг к ним приблизился клуб из Екатеринбурга. «Уралочка-НТМК» была удачливее своих прямых конкурентов в борьбе за место под солнцем. У команды Карполя остаётся две игры, чтобы вновь включиться в борьбу за медали, чего не было в прошлом сезоне.

Первый игровой день открывало динамовское дерби. «Динамо-Метар» на своей площадке принимало одноклубниц из Краснодара. Гостьи смогли создать интригу, забрав вторую партию. Но большего хозяйки не позволили: сначала забрали концовку третьего сета, а в четвертом снял все вопросы о победительницах встречи — 3:1. Уральский коллектив продолжает удерживать шестое место.

Быструю победу на классе добыли волейболистки из Северной столицы на выезде. «Ленинградка» полностью контролировала ход игры и не оставила никаких шансов на успех курскому АТОМу и увезла сухую победу и три очка. Питер по-прежнему пытается подняться на второе место, но у казанской команды пока на один выигранный матч больше.

Волейболистки московского «Динамо» на своей площадке разгромили «Заречье-Одинцово» – 3:0. Этой победой бело-голубые досрочно обеспечили себе первое место по итогам регулярного чемпионата. И даже если в оставшихся играх динамовки оступятся, что выглядит маловероятно, преимущество по очкам не позволит им отдать первую строчку.

Казань сохранила второе место

Завершал первый игровой день центральный матч тура, в котором «Динамо-Ак Барс» принимало гостей из Тулы. Обе команды проиграли свои прошлые встречи и хотели реабилитироваться перед своими болельщиками: динамовки уступили «Ленинградке» — 0:3, а тульские волейболистки у себя дома обидно проиграли челябинскому клубу — 2:3.

И удалось это сделать хозяйкам площадки. «Тулица» оказала достойное сопротивление: билась в первом и третьем сетах, но всё же девушки из Казани смогли взять реванш, одержав победу в трёх сетах. «Динамо» превзошло соперника во всех элементах, приносящих очки: реализовали 47% атак против 39% у Тулы, переиграли соперниц на блоке (15:3) и по эйсам (3:0).

Обе команды отрядили на этот матч все свои лучшие силы. Только вот из-за проблем со здоровьем игру пропускал главный тренер «Тулицы» Андрей Подкопаев, и его на посту заменяла Анастасия Терехова.

Стартовый отрезок первого сета уверенно забрали казанские волейболистки – 7:4. Преимущество в три мяча держалось до середины партии. На подачах Екатерины Ефимовой гостьи смогли сократить отставание до одного мяча. Но такой счёт держался недолго: атаки Брайелин Мартинес, а затем блок Лазаренко и Ениной вернули лидерство Казани. Скоростные удары Юрьевой и её выход на подачу, на которой удалось забить два переходящих мяча, вернули «Тулицу» в игру – 23:23. Но это всё, что удалось гостям в первой партии. Динамовки нападением со второй зоны забрали сет: сначала непростой мяч забила Элена Пьетрини, а сетбол реализовала Лукьянова.

Всю вторую партию команда Зорана Терзича провела на одном дыхании, не позволяя соперницам поднять головы – 25:13. Как и в первом сете, отлично работал блок хозяек, тульским волейболисткам пришлось изрядно помучиться, чтоб хоть как-то его обойти. При счёте 2:8 в составе «Тулицы» произошла двойная замена: вместо Юрьевой и Ефимовой вышли Лебёдкина и Мишагина. Только это никак не поменяло рисунок игры. Разнообразные атаки Пьетрини, к которым она добавила ещё и эйс, довели преимущество до девяти мячей. Елизавета Лукьянова присоединилась к итальянке, зарядив две подряд навылет. В итоге Пьетрини принесла команде победное очко.

Начало третьего сета также осталось за хозяйками – 10:7. Но атаки Тимошковой заставили встрепенуться тульскую команду, и та набрала несколько очков подряд. А блок Екатерины Ефимовой впервые за матч вывел вперёд гостевую команду. «Тулица» некоторое время даже полидировала – 19:17. Но «Динамо-Ак Барс» вновь спасла итальянская доигровщица, а при 22:22 хозяйкам удалось отловить атаку Тимошковой. Динамовки со второй попытки забрали партию (26:24) и весь матч. Это победа позволила казанскому клубу сохранить за собой вторую строчку в турнирной таблице. Тульская команда осталась на седьмом месте.

Кто же прорвётся в плей-офф?

Во второй игровой день во всех трёх матчах победы со счётом 3:0 праздновали хозяйки площадки. Всё началось в Екатеринбурге, где «Уралочка-НТМК» обыграла нижегородскую «Спарту». Затем эстафету принял саратовский «Протон». Красивой победой над красноярским «Енисеем» подопечные Юрия Маричева открыли новую арену. А завершала тур игра калининградского «Локомотива» и «Минчанки». Радослав Арсов начал встречу без основной связующей Ирины Филиштинской и капитана команды Ксении Парубец и по ходу встречи дал возможность поиграть практически всем своим игрокам. На результате это никак не отразилось. «Минчанка» цеплялась первые две партии, а в третьем сете полностью отдала инициативу – 0:3.

По результатам 28-го тура шесть пар разошлись в трёх сетах и лишь в Челябинске понадобилась дополнительная партия, чтобы выявить победителя. А наше внимание продолжают приковывать три команды, которые борются за единственную оставшуюся путёвку в плей-офф. Это краснодарское «Динамо», «Енисей» и «Уралочка-НТМК». Игр всё меньше, и сейчас команды, как никогда, выжимают все силы, чтобы забраться на восьмую строчку. Динамовки и красноярские волейболистки свои матчи в этом туре проиграли. Если Краснодар пока продолжает удерживаться в топе за счёт преимущества в одну победу, то «Енисей», наоборот, откатился на 10-е место, пропустив вперёд уральский коллектив. «Уралочка-НТМК» за счёт успеха в игре со «Спартой» сравнялась по победам с красноярским клубом и обошла его по очкам. Но ещё есть два матча, а значит, есть шансы у каждой из команд заявить о себе и запрыгнуть в уходящий поезд за медалями чемпионата. Следующий тур все три коллектива сыграют дома.