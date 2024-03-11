Азанова из «Динамо-Метар» — самый результативный игрок 24-го тура Суперлиги

Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) назвала лучших по статистическим показателям в 24-м туре женской Суперлиги.

© Чемпионат.com

Самый результативный игрок тура — Анастасия Азанова («Динамо-Метар», 22 очка);

Самая результативная на подаче — Таисия Коновалова («Динамо-Метар», 3 эйса);

Самая результативная на блоке — Ирина Королёва («Ленинградка», 7 блоков);

Лучшая команда в атаке — «Уралочка-НТМК», 59 процентов точных атак;

Лучшая команда на блоке — «Динамо-Метар», 21 блок;

Лучшая команда на подаче — «Динамо-Метар», 6 эйсов.

После 24 туров турнирную таблицу Суперлиги возглавляет московское «Динамо». В активе команды 64 очка. На втором месте — «Динамо-Ак Барс» (Казань) с 57 очками. Тройку сильнейших замыкает «Ленинградка» (55).