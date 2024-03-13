Юрист "Спартака" Завьялова о Промесе: он жив, здоров

Юрист "Спартака" Татьяна Завьялова рассказала о положении футболиста красно-белых Квинси Промеса в ОАЭ. Ее слова передает "Спорт-Экспресс". "Насколько я знаю, Промес жив здоров", - сказала Завьялова. 14 февраля суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам тюремного заключения по делу о контрабанде кокаина. Слушания по делу прошли 24 января, прокуратура запрашивала Промесу девять лет тюремного заключения. 16 февраля голландца объявили в международный розыск. Также у него есть срок (1,5 года) за поножовщину. 1 марта журналист Иван Карпов сообщил, что Промеса задержали в Дубае по делу о ДТП. Промес сбежал с места аварии в надежде, что об этом никто не узнает. Затем, при прохождении паспортного контроля на вылет в Россию из ОАЭ, футболиста задержали местные правоохранители и посадили под домашний арест. Без него "Спартак" провел два матча в Российской премьер-лиге (РПЛ), в которых не сумел одержать ни одной победы. Сначала красно-белые сыграли вничью с "Зенитом", а в прошлом туре проиграли "Факелу" 0:2.