Интервью с самым ценным игроком Кубка России по снежному волейболу

Поговорили с лидером новоуренгойского «Факела» Русланом Быкановым.

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Два последних сезона в России набирает популярность волейбол на снегу. В Красноярске завершился финал Кубка России среди мужчин, где победителем второй год подряд стал первый состав «Факела». Это Руслан Быканов, Александр Крамаренко, Максим Худяков и Тарас Мыськив. «Чемпионат» пообщался с MVP турнира.

Критический минус, различия между «пляжкой» и «снежкой» и шокированные иностранцы

— Руслан, снежный волейбол, ещё и в России – это ли не кощунство: до –30°С, –40°С же доходит.

— Бывает.

— Вы не мерзляк?

— Ещё тот мерзляк. Но во время игры особого холода не чувствуется, только при очень больших минусовых температурах. А всё, что до –20°С, абсолютно спокойно переносится моим организмом.

— И ведь нет ограничений по температуре. Когда понимали: ужас, невозможно играть?

— Во время матча уже не о чем думать – только игра. Но подобное было в Новом Уренгое, на первом же этапе: температура была близка к –40°С, а мы неудачно стартовали – стали третьими. Ведь до этого никогда не играли на таком морозе, так что уже на последующих этапах были к этому более подготовлены – намного лучше перенесли холод. Вид новый, поэтому с каждым этапом вносим свои коррективы: совершенствуем игру, экипировку, разминку. То есть [покупаем] более тёплое термобельё, ботинки под разные типы погоды, [иная] подготовка разминки к самой игре. И уже это всё переносится лучше.

— Что значит новый? Снежному волейболу в России минимум восемь лет. Тогда ещё были первые Евротуры…

— Получилось так, что с 2016 года в основном все эти этапы проводились в горах, где погода довольно-таки приятна для игры в волейбол: когда светит солнце и там довольно тепло – этапы не в столь холодных регионах.

— В Москве в 2016 году, например?

— Да, также города Черноземья (Курск, Воронеж, Елец, Старый Оскол, Тамбов, Белгород, Орёл. – Прим. «Чемпионата»). Там более тёплый климат. Игра в северных регионах оказалось уже новым этапом в развитии снежного волейбола.

Помню то время: 2016 год, когда ещё и американцы к нам прилетали. На том этапе мы как раз победили.

— Какая была их реакция?

— Они были больше шокированы: летом в Москве пошёл снег… Тогда многие южные страны, те же Мексика и Бразилия, были в шоке от того, что летом может идти снег. Такая аномалия. То есть если ты идёшь в бассейн, то понимаешь, что намокнешь. Все готовы, когда играют в снежный волейбол, к тому, что будет холодно — и наоборот.

Но когда и мы приезжали на какой-либо европейский этап зимой, а там было +10°С или +15°С, для нас это было не меньшим удивлением.

— Вы и пляжник. Вам легче играть при большом плюсе или при большом минусе?

— Кажется, проще в снежном волейболе, поскольку от жары спасения нет: когда +40°С или +50°С ничего не помогает, бывает совсем тяжело. От снега и холода всё-таки можно и экипировкой защититься.

— Так и солнечный удар можно получить.

— И песок горячий, что ноги обжигает – разные условия. Правда, серьёзных и даже катастрофических последствий не было — всё на грани, но организм спортсмена сильный, мы постоянно тренируемся. Что в пляжном волейболе мы тренируемся при большом плюсе, что в снежном – при большом минусе. Мы занимаемся при любой температуре: нет такого, что сегодня слишком холодно, поэтому отложим. Тогда и стараемся привыкнуть. После матчей «оттаиваем» быстро, как и при обычных прогулках при минусовых температурах. Сложности же появляются на награждении, когда твой организм распарен и разогрет.

— Как проходит процесс адаптации после песка: это другая высота прыжка, более тягучий или, наоборот, быстрый волейбол?

— Это два разных вида спорта. «Снежка» скорее уже ближе к классическому волейболу: более комбинационному, быстрому, агрессивному. Больше людей на площадке, следовательно, можно разыгрывать какие-то скоростные комбинации, плюс уводить блок из определённых зон. Уже и забить сложнее – защитника два. Так что накатом маловероятно выиграть мячи, в основном приходится применять силовое нападение.

Так же на подаче. Если в пляжном волейболе где-то тактической подачей можно загонять одного человека, то в снежном маловероятно: если один будет принимать, то другой возьмёт на себя атаку.

— Такой волейбол больше защитный? Или игра строится от нападения?

— Все игроки должны быть универсалами. Если в «пляжке» есть чёткое разделение – блокирующий или защитник – то здесь нужно быть равноценными. Я исполняю роль суперуниверсала, играю на всех позициях: и на пасе, и в центральной зоне, и с краю.

— Именно поэтому вы признаны самым ценным игроком Кубка России?

— Возможно, так как вышел на замену связки, отпасовал, потом плавно перешёл в центр и затем стал атакующим.

«Классики» против снежного волейбола, любимый клуб Суперлиги

— Когда вы перешли из классики? И играли ли вообще?

— Да, сейчас почти все выходцы из классики, и это плавно перетекало из одной стадии в другую. В классический волейбол в последний раз играл на более-менее уровне давно. А потом уже и сборная России: был по 10-11 месяцев на выезде на сборах или соревнованиях. Так что времени распыляться на несколько видов спорта не было. Как и сейчас: тяжело совмещать снежный и пляжный волейбол. Поскольку 12 месяцев в году сложно выдерживать психологическую и физическую нагрузку, быть среди лучших и там, и там.

— Есть же межсезонье?

— Нет, если ты хочешь играть и там, и там. Так что мы плавно переходим из снежного в пляжный. Межсезонье – это где-то две-три недели отдыха. Не такой перерыв, за который можно восстановиться и подготовиться. Целенаправленная подготовка ведь тоже важна, и она, в зависимости от сезона, чуть разная: нагрузки и тактика совершенно другие.

— Готовы вернуться в классику? В условный «Факел»?

— Не знаю, этими вопросами, наверное, даже никто не задаётся. У каждого есть своё амплуа, место, где он важен на своей позиции. Люблю и классический, и пляжный, и снежный волейбол. Если всё же отвечать на вопрос, то сыграл бы на позиции доигровщика.

— Рассматривалась ли идея пригласить звёзд классического волейбола? Максим Михайлов, Павел Панков делали шоу летом.

— Конечно, но время расставляет всё на свои места. Сейчас снежный волейбол является отростком, а уже пляжный вроде как цельный вид спорта, который все признают. Хотя пять-семь лет назад он считался тоже таким же ответвлением. То же произойдёт и со снежным: пройдёт год, два или три, и он будет таким же видом спорта наравне с классическим и пляжным. Не сказать, что болельщиков у классики больше, чем у пляжного: шоу-матч в Санкт-Петербурге показал, что в итоге у пляжного волейбола было больше зрителей.

— Кто бы выиграл?

— Это извечный вопрос: как Терминатор против Робокопа. Например, Олег Стояновский с Ильёй Лешуковым приезжают на снежный волейбол, мы так же к ним – на пляжный, хотя бóльшую часть карьеры поиграли на песке. Но появляются афиши: «снежники» против «пляжников». Поэтому каждый выигрывает свои матчи, в своей стезе. С классиками было бы довольно интересно.

— За какой командой Суперлиги следите?

— Командой всегда болеем за «Факел». Также мне нравится, как играют новосибирский «Локомотив» и «Зенит-Казань».

Все, кто играл в пляжный волейбол, утверждают, что в классическом меньшая физическая нагрузка. Там более узкая направленность: центр, диагональный, либеро. Каждый человек на позиции заточен на свои навыки, а в «пляжке» и «снежке» по-прежнему присутствует универсальность – человек должен обладать всеми качествами: подача, блок, защита, нападение. Блок уже не принимает, есть для этого либеро, который не нападает. И нагрузка более точечная и, возможно, чуть меньшая в этом плане.

Женский волейбол в соцсетях популярнее мужского

— Вы чемпион России, победитель этапов Кубка России и финала КР. А подписчиков – кот наплакал. Не обидно?

— Нет, не могу сказать, этим надо заниматься. Поскольку сейчас открыл свой проект – спортивный зал, со стороны наблюдаю. Только при условии того, что будешь заниматься, можно увеличить количество. Вообще, у мужчин намного меньше подписчиков, чем у девочек. Всё-таки женская половина соцсетей привлекает больше, чем мужская.

— Волейбол – женский вид спорта?

— Женский контент привлекает больше внимания со стороны двух полов. И девушки любят следить за девушками, подругами, и парни. Я, например, могу быть не подписан даже на своих друзей. У девчонок этого нет. Плюс обширное влияние азиатской публики. В Таиланде и Китае больше всего людей подписывается на девушек. Если взять мировых звёзд – китаянку Жу Тин, у неё много подписчиков. Хотя у большинства людей в Суперлиге, которые, может, однозначно звёзды, не так много подписчиков в социальных сетях.

— А у вас ещё и личная страница закрыта. Не считаете, что спортсмен – публичный человек? Может, нужно быть немного ближе к фанатам?

— Может быть, но я человек, который старается оградить себя от чужих взглядов. Не стремлюсь за социальным признанием. Мне семейное пространство и личная жизнь важнее, чем публичная известность.

— Но это же ключ к популяризации спорта?

— В России чуть тяжелее с этим. Хотя меняется отношение: команды Суперлиги начали заниматься медийной частью продвижения спорта. В России тяжелее всего заходят элементы шоу. Мы в той стадии, когда у нас спорт должен быть в рамках, в правилах. А людей привлекает шоу. Тот же пример: «классики» против «пляжников». Такие элементы приносят больше социального эффекта. И даже резонанса.

Тот же скандал вызовет больший резонанс, чем условная новость о нашей победе в Кубке России, где видим 22 лайка и один комментарий – от наших родственников. Если бы написали, что волейболисты напились и потеряли кубок, тогда бы и новость набрала много лайков, комментариев.

Минусы изоляции, чёрный пиар, формат шоу в России

— Чёрный пиар — тоже пиар.

— Да, но наши спортсмены находятся в таких рамках, что чёрный пиар может повлиять на наши карьеры.

— Скажите это Эбрар Каракурт.

— Но она не российская волейболистка.

— Там проще относятся? Что по-другому?

— Возможно, не могу сказать. Европейцы вообще намного проще относятся ко всему. У них всегда присутствовал этот элемент шоу, они не настолько любят соблюдать правила. А социальная известность – шоу.

Но потихоньку наша команда делает интересный контент, включая что-то из сериалов, например, «Игры престолов», привлекая людей из других сфер. Этим надо заражать. И тогда будет проще находить общие точки соприкосновения. Последние года два с точки зрения освещения волейбол очень сильно продвинулся. Люди начали понимать, что не только одним спортом сыты будем, но и медийная сторона медали важна. Так как весь мир уходит в социальную жизнь, где количество просмотров влияет на рейтинг.

— Сейчас российский спорт в основном варится в собственном соку. Это сказывается на посещаемости?

— Да, в положительную сторону. Возможно, нам не хватает того духа соревнований, к которому мы привыкли – я говорю больше о творческом развитии. Хотя сама конкуренция в России возросла. В разных странах идёт развитие разных видов спорта. Минус для нас: мы не можем что-то у других подсмотреть и взять себе на вооружение.

Но люди начали больше внимания уделять внутреннему спорту. То же касается и зрителей, а также СМИ: вроде незаметно, но из-за того, что ушли многие виды спорта, больше крутят российский футбол, волейбол по ТВ. Дома недавно посмотрел повтор «Енисей» – «Локомотив». Если бы у нас всё было как прежде, то шли бы сейчас велогонки из Франции или что-то подобное. Популяризация есть. И снежный волейбол транслируют. Не думаю, что в другое время это было бы возможно.

— Когда-нибудь «снежка» войдёт в олимпийскую систему? Были разговоры про 2026 год.

— Думаю, его бы уже ввели, не будь этой ситуации с ковидом и самого карантина. Он однозначно зайдёт в олимпийскую семью, так как игровых видов на снегу, по-моему, практически нет – только хоккей. Да и снежный волейбол довольно популярный в Европе и во всём мире. В Бразилии во многих городах люди даже не играют в классику, у них только «пляжка». Наверное, это обусловлено погодными условиями. В России концентрация «пляжки» на юге – такая Мекка. Думаю, что север возьмёт флаг по снежному волейболу.

— Готовы остаться в спорте ради олимпийской медали?

— Если такой шанс представится, то с удовольствием.

— Если не 2026-й, то 2028-й?

— Так далеко спортсмены загадывать не могут. Всё по неделям: одна тренировка, на следующей недели – другая.

— Будете смотреть Игры?

— Тяжело сказать, потому что нет такого желания: навряд ли поставлю будильник, чтобы посмотреть матчи. Если попадётся на глаза, будет эфир, то да. Не сказал бы, что жду и собираюсь пристально следить. Конечно же, хотелось бы посмотреть на наших ребят, тем более сейчас состав реально хороший: тех, кто хочет показать себя на мировой арене. И тем более было бы интересно посмотреть на нас после такого длительного отсутствия на международной арене.

— За эти два года что-то глобально изменилось в волейболе? Следили?

— В снежном — нет. Мы были флагманами этого вида спорта. На большинстве снежных этапов российские команды боролись за медали.

— То есть Европа потеряла в качестве?

— Да, однозначно, мировая арена потеряла в плане снежного волейбола. У нас даже по четыре-пять команд выезжали на этапы. И все хорошо играли. Сейчас же происходит так, что на этапах не добирают большое количество команд. Они потеряли больше, чем мы.

— Это они ставят будильники, чтобы не пропустить российский этап по «снежке»…

— Думаю, да, многие смотрели российские финалы.