В мужской волейбольной Суперлиге начался плей-офф

Первые матчи 1/8 финала сыграны в стартовавшем плей-офф чемпионата российской мужской волейбольной Суперлиги. На этой стадии выступают команды, занявшие в двухкруговом турнире предварительного этапа места с 5-го по 12-е.

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Квартет сильнейших клубов регулярного чемпионата, где все 16 участников провели по 30 матчей, напрямую допущен в четвертьфинал. Это действующий обладатель титул ВК "Зенит-Казань" (главный тренер - Алексей Вербов), новосибирский "Локомотив" (Пламен Константинов, Болгария), временно базирующееся в Туле белгородское "Белогорье" (олимпийский чемпион Лондона-2012 Александр Волков) и столичное "Динамо" (рулевой сборной страны Константин Брянский).

Причем никто из "большой четверки" пока даже не знает, победитель какой пары первого раунда плей-офф будет его соперником в четвертьфинале. Ведь сетки турнира с выбыванием как таковой не существует, принцип составления пар следующий: первый номер посева ("Зенит-Казань") против команды с восьмым рейтингом по итогам "регулярки" среди октета участников четвертьфинала, второй номер ("Локомотив") против седьмого по рангу клуба, и так далее. К подобному наши спортивные болельщики уже давно привыкли, ведь по похожей схеме в каждом новом раунде плей-офф составляются пары в розыгрыше Кубка Гагарина Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Отдельного пояснения требует и регламент проведения 1/8 финала. Для многих болельщиков (и даже представителей СМИ) по-прежнему остаются проблемы и загадки в расшифровке ряда правил: как определения победителей двухматчевых противостояний плей-офф, так и в основных критериях распределения мест в регулярном чемпионате, где главное - число побед, однако многие издания в своих новостях упорно и некомпетентно оперируют очками, а это лишь дополнительный показатель.

На стартовавшей стадии 1/8 финала первые матчи уже были сыграны на площадках команд, занявших в регулярном чемпионате место ниже соперника. Соответственно, вторые игры пройдут на аренах изначальных номинальных фаворитов. Если команды обмениваются победами, то надо смотреть на результаты по партиям. Здесь 3:0 и 3:1 перебивают 2:3, а вот если зафиксированы результаты, например, в связке "0:3 и 3:1", "3:0 и 1:3", "2:3 и 3:2", то по завершении второй игры сразу же назначается дополнительный сет до 15 очков (или до разрыва в два мяча) для определения сильнейшего по сумме двух встреч. Это не то чтобы волейбольные пенальти, а больше похоже на баскетбольный овертайм.

Пока общая картина в текущем раунде плей-офф такая: в двух парах из четырех команды с номером посева ниже соперника воспользовались преимуществом своей площадки и одержали победы. Касается матчей "Динамо-ЛО" - "Факел" (3:1) и "Енисей" - "Шахтер" (3:1). То есть теперь для выхода в следующий круг соревнований "бело-голубым" (10-е место в "регулярке") и сибирякам (9-е) надо брать в гостях как минимум два сета. А если они проиграют 0:3 или 1:3, то зрителей и самих волейболистов ждет лотерея экстра-сета.

Результаты первых матчей 1/8 финала

(12) "Газпром-Югра" (Сургут) - (5) "Зенит" (Санкт-Петербург) - 0:3 (25:27, 12:25, 21:25);

(11) "Нова" (Новокуйбышевск) - (6) "Кузбасс" (Кемерово) - 1:3 (25:23, 18:25, 22:25, 20:25);

(10) "Динамо-ЛО" (Сосновый Бор) - (7) "Факел" (Новый Уренгой) - 3:1 (25:23, 17:25, 26:24, 27:25);

(9) "Енисей" (Красноярск) - (8) "Шахтер" (Солигорск, Беларусь) - 3:1 (25:22, 25:22, 16:25. 25:23).

В скобках перед названием команды указано место в регулярном чемпионате. Вторые матчи состоятся 24 марта.