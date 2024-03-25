Российские волейболистки выиграли Кубок Турции в составе «Фенербахче»

Федоровцева и Фетисова выиграли Кубок Турции по волейболу в составе «Фенербахче»
Российские волейболистки Арина Федоровцева и Ирина Фетисова выиграли Кубок Турции в составе «Фенербахче».
Финал турнира прошел 24 марта в Анкаре. «Фенербахче» со счетом 3:1 (25:23, 16:25, 25:17, 25:20) обыграл «Эджзаджибаши», за который выступала еще одна россиянка – Ирина Воронкова.
Федоровцева перешла в турецкий клуб в 2021 году, Фетисова – в 2023-м.
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