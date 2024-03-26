Российский волейболист Спиридонов подписал новый контракт с «Аль‑Араби»

Российский волейболист Алексей Спиридонов, ставший чемпионом Катара в составе «Аль‑Араби», рассказал «Матч ТВ», что подписал новый контракт с клубом.

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Спиридонов выступает за «Аль‑Араби» с 2023 года, в нынешнем сезоне 35‑летний доигровщик с 209 очками стал вторым игроком команды по результативности. Прежним клубом Спиридонова в Катаре был «Аль‑Ахли» (2020–2023), с которым он выигрывал Кубок Катара и серебряные медали чемпионата.

— Задача на новый сезон — повторить чемпионство. Мы как «Спартак», хотим выигрывать только золотые медали. Впереди у нас Кубок Катара, «Финал четырех». Хотим выиграть и этот турнир, но, понятно, игроки после решения основной задачи будут немного расслабленными эмоционально. Любопытный момент: до этого сезона мой клуб каждый год менял до восьми легионеров в составе. Ни один из них не оставался на второй год в команде. А я недавно подписал новый контракт еще на один сезон. Да, команда не выигрывала чемпионат восемь лет, но сейчас все довольны и счастливы, — сказал Спиридонов «Матч ТВ».

«Аль‑Араби» выиграл свой 26‑й титул, в последний раз клуб из Дохи становился чемпионом Катара в 2016 году.