Эрвен Нгапет, планирующий выступать в России, выиграл Кубок Турции

Турецкий волейбольный клуб «Халкабанк», за который выступает француз Эрвен Нгапет, планирующий пополнить состав новосибирского «Локомотива» в следующем сезоне, выиграл Кубок Турции.

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В финале турнира команда Нгапета одержала победу над «Аркас Спор» со счётом 3:1 (23:25, 25:23, 28:26, 25:23). Для «Халкбанка» это второй подряд трофей Кубка Турции. За всю историю клуб девять раз становился победителем этого турнира.

Напомним, Эрвен Нгапет проводит свой первый сезон в турецкой волейбольной лиге, но уже в следующем сезоне француз планирует вернуться в Россию, чтобы выступать за новосибирский клуб «Локомотив». Ранее Нгапет уже играл в нашей стране: в сезоне-2013/2014 выступал за «Кузбасс», а с сезона-2018/2019 по 2020/2021 играл за казанский «Зенит».