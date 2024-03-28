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Определились пары 1/4 финала чемпионата России: Енисей, Кузбасс, Факел и питерский Зенит

Теперь четыре команды присоединятся к казанскому «Зениту», «Локомотиву», «Белогорью» и «Динамо».

Определились пары 1/4 финала чемпионата России по волейболу
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Квалификационный раунд плей-офф – всё! После серии из двух матчей в гости к топ-4 регулярки отправились «Кузбасс», «Зенит» СПб, «Енисей» и «Факел». Четвертьфинальные матчи пройдут до двух побед, полуфиналы и финалы — до трёх.

Четвертьфиналы чемпионата России:

«Кузбасс» — «Нова» (первый матч 3:1)

«Нове», казалось бы, уже нечего противопоставить шестой команде регулярки: оба тура на предварительном этапе Суперлиги они проиграли, отдали и домашний матч в Новокуйбышевске уже на стадии плей-офф (1:3). В итоге зеркальные четыре сета в Кемерове привели к «золотой» партии, решающему тай-брейку и мощной зарубе.

Многое в игре «Кузбасса» построено на игре у сетки: они не только самая ошибающаяся команда Суперлиги (1002 ошибки в регулярке), но и самая блокирующая. У парней из Кемерова 325 блоков на предварительном этапе. А центр Денис Черейский второй по результативности – закрыл 76 раз. Во многом действия на сетке и диктовали сюжет матча: в первой – и победной (27:25) – партии таких было семь, во второй – один, в третьей и четвёртой в сумме – пять.

За удачным стартом «Кузбасса» последовали ошибки: после второго сета их уже накопилось на целую партию: 23 против 15 у «Новы». Всё меньше стало получаться в атаке, а бессменный лидер Роман Пакшин смахивал в аут решающие мячи: пайп при счёте 18:21 во второй партии. Тогда как его визави из «Новы» Олег Антонов страховал диагонального Виталия Папазова, которого и вовсе заменили в середине третьей партии.

Если Папазова часто вышибало из игры — 24% реализации (шесть атак в 25 попытках), то Александр Маркин проценты держал — 50% реализации (17 атак в 34 попытках). Хладнокровие капитана решило исход «золотого» сета, который они начали с пяти ошибок после 13 очков – и летели 6:10. Но «Кузбасс» смог оформить камбэк: Олег Антонов попался на блок Алексея Лобызенко, Александр Маркин скинул мяч через тройной блок, а Роман Пакшин подал навылет – 11:11. Дальше, казалось бы, мертвый мяч забил капитан «Кузбасса», Пакшин выстрелил с задней линии, и Александр Маркин поставил точку – 15:13.

Кемеровчане выходят на «Белогорье», матч состоится в Туле 31 марта.

«Зенит» СПб — «Газпром-Югра» (первый матч 3:0)

Самый малоинтригующий второй матч провели пятая и 12-я команды. Питер за час с небольшим решил все вопросы: легко и уверенно ворвался в четвертьфинал, даже не заметив на пути «Газпром-Югра» – оба матча завершились со счётом 3:0. И довольно прагматично разделив атакующий потенциал на всю переднюю линию: у Евгения Сивожелеза (MVP матча) девять очков, у Владислава Бабкевича – семь, у Андрея Титича и Павла Железнякова – по пять, даже у Александра Рацэ, редко появлявшегося в матчах в регулярке, – три. У центров Ивана Яковлева и Максима Космина на двоих 12 очков.

Да и сам «Зенит» был лучше во всех элементах: 8-1 – на блоке, 5-2 – по эйсам, 52% против 36% – на приёме.

Теперь питерцы выходят на московское «Динамо», повторяя полуфинальную серию чемпионата России прошлого сезона. Но в этот раз всё может сложиться совершенно иначе: диагональный Бабкевич – в огне, а атмосфера в раздевалке, после того как у руля питерской команды встал Серджо Бузато, впервые за долгое время наладилась. Да и «Динамо» не смотрится непобедимым в отсутствие Ярослава Подлесных и глубокой скамейки.

«Факел» — «Динамо-ЛО» (первый матч 1:3)

Первый матч этой серии стал небольшим потрясением. Всё-таки «Факел» в регулярке – седьмой, «Динамо-ЛО» – 10-е. Накануне плей-офф новоуренгойская банда нанесла первое поражение «Локо» дома, парни из Соснового Бора проиграли 12 из 15 игр второго круга. Первые – очень дерзкий и амбициозный коллектив с молодым тренером, а их соперники — «ветераны» волейбола. Но где-то даже избитое противостояние молодости и опыта осталось за первыми. Совсем юнцов не смутили даже эйсы Теодора Скримова на старте «золотого» сета.

К решающей партии новоуренгойцев тащил вездесущий Корней Эннс: 21 очко (19 – в атаке, 53% реализации и два блока). Хотя первые две партии идеальной смотрелась вся команда. Так, они выдали фантастический отрезок: с 16:9 добрались до счёта 22:9 на подаче Станислава Динейкина. Соперники смогли лишь смягчить отрыв, но проиграли не менее разгромно – 25:13. Против «Динамо» помогали подача и выбитый приём, уже с вынужденных передач с задней линии на края у гостей были сложности, чем и пользовался «Факел» на блоке, поставив таких 11.

Поэтому совсем неубедительно выглядел лидер атак сосновоборцев Денис Бирюков. Если в первой встрече он заколотил 23 очка (из них 22 с игры при 61% реализации), то теперь ушёл с 10 при 28% реализации.

Потому контрастным выглядел «золотой» сет, который «Динамо» начало с трёх эйсов от Теодора Скримова. Казалось, неожиданный поворот может смутить незаматеревших ребят из Нового Уренгоя, но те ответили на это хорошей подачей и блоком Корнея Эннса. В силу возраста и опыта «Факел», конечно, не мог выиграть гладко и без нервов, но всë-таки совладал с нервами, преодолев себя, так по-взрослому, на характере вырвав почти упущенную концовку. В Новосибирск парни точно не поедут отбывать номер – в регулярке они стали единственными, кто нанёс поражение «Локо» на домашней арене. Так что важно зацепить сет в гостях, а там и до «золотого» сета в домашней обстановке недалеко.

«Шахтёр» — «Енисей» (первый матч 1:3)

Чуть больше часа потребовалось «Енисею» в Минске, чтобы решить вопрос с выходом в четвертьфинал – 2:0, а одной из самых домашних команд сезона (11 побед в 15 матчах) в итоге уступить – 1:3. «Енисей» на опыте вытащил концовку второго сета, а с ним – и проходку дальше, несмотря на попытки Андрея Марченко смутить соперника.

Всё решил второй сет, который гостям нужно было брать, чтобы закрывать все вопросы по четвертьфиналисту, а хозяевам – чтобы иметь возможность перевести матч в «золотой» сет.

Так что главный тренер «Шахтёра» пошёл на риск в концовке: вместо связующего выставил блокирующего – и удачно. Пара Иван Козицын — Александр Сафонов закрыла атаку из второй зоны – 24:24. А затем и Максим Богатко прикрыл Романа Мурашко. Но атака «Енисея» оказалась прочнее защиты хозяев – и они дожали «Шахтёр», несмотря на поддержку домашних трибун.

Теперь в полуфинале за 9-12-е места «Шахтёр» сыграет с «Динамо-ЛО», «Нова» – с «Газпромом-Югра». Команды проведут два круга, где будут учитываться результаты всех игр, в том числе на предварительном этапе.

Волейбол
Виталий Папазов
Корней Эннс
Станислав Динейкин
Роман Мурашко
Андрей Титич
Иван Яковлев
Андрей Марченко
Ярослав Подлесных
Александр Маркин
Денис Бирюков
Александр Сафонов
Олег Антонов
Локомотив
Динамо
Зенит
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