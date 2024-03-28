Определились пары 1/4 финала чемпионата России по волейболу

Теперь четыре команды присоединятся к казанскому «Зениту», «Локомотиву», «Белогорью» и «Динамо».

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Квалификационный раунд плей-офф – всё! После серии из двух матчей в гости к топ-4 регулярки отправились «Кузбасс», «Зенит» СПб, «Енисей» и «Факел». Четвертьфинальные матчи пройдут до двух побед, полуфиналы и финалы — до трёх.

Четвертьфиналы чемпионата России:

«Кузбасс» — «Нова» (первый матч 3:1)

«Нове», казалось бы, уже нечего противопоставить шестой команде регулярки: оба тура на предварительном этапе Суперлиги они проиграли, отдали и домашний матч в Новокуйбышевске уже на стадии плей-офф (1:3). В итоге зеркальные четыре сета в Кемерове привели к «золотой» партии, решающему тай-брейку и мощной зарубе.

Многое в игре «Кузбасса» построено на игре у сетки: они не только самая ошибающаяся команда Суперлиги (1002 ошибки в регулярке), но и самая блокирующая. У парней из Кемерова 325 блоков на предварительном этапе. А центр Денис Черейский второй по результативности – закрыл 76 раз. Во многом действия на сетке и диктовали сюжет матча: в первой – и победной (27:25) – партии таких было семь, во второй – один, в третьей и четвёртой в сумме – пять.

За удачным стартом «Кузбасса» последовали ошибки: после второго сета их уже накопилось на целую партию: 23 против 15 у «Новы». Всё меньше стало получаться в атаке, а бессменный лидер Роман Пакшин смахивал в аут решающие мячи: пайп при счёте 18:21 во второй партии. Тогда как его визави из «Новы» Олег Антонов страховал диагонального Виталия Папазова, которого и вовсе заменили в середине третьей партии.

Если Папазова часто вышибало из игры — 24% реализации (шесть атак в 25 попытках), то Александр Маркин проценты держал — 50% реализации (17 атак в 34 попытках). Хладнокровие капитана решило исход «золотого» сета, который они начали с пяти ошибок после 13 очков – и летели 6:10. Но «Кузбасс» смог оформить камбэк: Олег Антонов попался на блок Алексея Лобызенко, Александр Маркин скинул мяч через тройной блок, а Роман Пакшин подал навылет – 11:11. Дальше, казалось бы, мертвый мяч забил капитан «Кузбасса», Пакшин выстрелил с задней линии, и Александр Маркин поставил точку – 15:13.

Кемеровчане выходят на «Белогорье», матч состоится в Туле 31 марта.

«Зенит» СПб — «Газпром-Югра» (первый матч 3:0)

Самый малоинтригующий второй матч провели пятая и 12-я команды. Питер за час с небольшим решил все вопросы: легко и уверенно ворвался в четвертьфинал, даже не заметив на пути «Газпром-Югра» – оба матча завершились со счётом 3:0. И довольно прагматично разделив атакующий потенциал на всю переднюю линию: у Евгения Сивожелеза (MVP матча) девять очков, у Владислава Бабкевича – семь, у Андрея Титича и Павла Железнякова – по пять, даже у Александра Рацэ, редко появлявшегося в матчах в регулярке, – три. У центров Ивана Яковлева и Максима Космина на двоих 12 очков.

Да и сам «Зенит» был лучше во всех элементах: 8-1 – на блоке, 5-2 – по эйсам, 52% против 36% – на приёме.

Теперь питерцы выходят на московское «Динамо», повторяя полуфинальную серию чемпионата России прошлого сезона. Но в этот раз всё может сложиться совершенно иначе: диагональный Бабкевич – в огне, а атмосфера в раздевалке, после того как у руля питерской команды встал Серджо Бузато, впервые за долгое время наладилась. Да и «Динамо» не смотрится непобедимым в отсутствие Ярослава Подлесных и глубокой скамейки.

«Факел» — «Динамо-ЛО» (первый матч 1:3)

Первый матч этой серии стал небольшим потрясением. Всё-таки «Факел» в регулярке – седьмой, «Динамо-ЛО» – 10-е. Накануне плей-офф новоуренгойская банда нанесла первое поражение «Локо» дома, парни из Соснового Бора проиграли 12 из 15 игр второго круга. Первые – очень дерзкий и амбициозный коллектив с молодым тренером, а их соперники — «ветераны» волейбола. Но где-то даже избитое противостояние молодости и опыта осталось за первыми. Совсем юнцов не смутили даже эйсы Теодора Скримова на старте «золотого» сета.

К решающей партии новоуренгойцев тащил вездесущий Корней Эннс: 21 очко (19 – в атаке, 53% реализации и два блока). Хотя первые две партии идеальной смотрелась вся команда. Так, они выдали фантастический отрезок: с 16:9 добрались до счёта 22:9 на подаче Станислава Динейкина. Соперники смогли лишь смягчить отрыв, но проиграли не менее разгромно – 25:13. Против «Динамо» помогали подача и выбитый приём, уже с вынужденных передач с задней линии на края у гостей были сложности, чем и пользовался «Факел» на блоке, поставив таких 11.

Поэтому совсем неубедительно выглядел лидер атак сосновоборцев Денис Бирюков. Если в первой встрече он заколотил 23 очка (из них 22 с игры при 61% реализации), то теперь ушёл с 10 при 28% реализации.

Потому контрастным выглядел «золотой» сет, который «Динамо» начало с трёх эйсов от Теодора Скримова. Казалось, неожиданный поворот может смутить незаматеревших ребят из Нового Уренгоя, но те ответили на это хорошей подачей и блоком Корнея Эннса. В силу возраста и опыта «Факел», конечно, не мог выиграть гладко и без нервов, но всë-таки совладал с нервами, преодолев себя, так по-взрослому, на характере вырвав почти упущенную концовку. В Новосибирск парни точно не поедут отбывать номер – в регулярке они стали единственными, кто нанёс поражение «Локо» на домашней арене. Так что важно зацепить сет в гостях, а там и до «золотого» сета в домашней обстановке недалеко.

«Шахтёр» — «Енисей» (первый матч 1:3)

Чуть больше часа потребовалось «Енисею» в Минске, чтобы решить вопрос с выходом в четвертьфинал – 2:0, а одной из самых домашних команд сезона (11 побед в 15 матчах) в итоге уступить – 1:3. «Енисей» на опыте вытащил концовку второго сета, а с ним – и проходку дальше, несмотря на попытки Андрея Марченко смутить соперника.

Всё решил второй сет, который гостям нужно было брать, чтобы закрывать все вопросы по четвертьфиналисту, а хозяевам – чтобы иметь возможность перевести матч в «золотой» сет.

Так что главный тренер «Шахтёра» пошёл на риск в концовке: вместо связующего выставил блокирующего – и удачно. Пара Иван Козицын — Александр Сафонов закрыла атаку из второй зоны – 24:24. А затем и Максим Богатко прикрыл Романа Мурашко. Но атака «Енисея» оказалась прочнее защиты хозяев – и они дожали «Шахтёр», несмотря на поддержку домашних трибун.

Теперь в полуфинале за 9-12-е места «Шахтёр» сыграет с «Динамо-ЛО», «Нова» – с «Газпромом-Югра». Команды проведут два круга, где будут учитываться результаты всех игр, в том числе на предварительном этапе.