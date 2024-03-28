Доигровщик «Факела» Динейкин: играли с горячим сердцем и холодной головой

Доигровщик волейбольного клуба «Факел» Станислав Динейкин прокомментировал победу команды над «Динамо-ЛО» в 1/8 финала чемпионата России. Напомним, «золотой сет» между командами завершился со счётом 18:16 в пользу новоуренгойцев.

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