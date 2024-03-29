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Федоровцева стала лучшей на подаче по итогам регулярного чемпионата Турции

В турции завершился регулярный чемпионат среди женских волейбольных команд. По его итогам российская россиянка Арина Федоровцева, выступающая за «Фенербахче», стала лучшей подающей турнира.

Федоровцева стала лучшей на подаче по итогам регулярного чемпионата Турции
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Федоровцева сделала 75 эйсов в 26 турах чемпионата Турции ( 0,89 в среднем за сет). Также российская спортсменка — лучшая среди доигровшиц по реализации атак (46.8%) и по количеству очков в среднем за сет (4,81).

20-летняя Федоровцева — чемпионка России в 2020 году, чемпионка Турции в сезоне-2023/2024, обладательница Кубка Турции (2024), победительница розыгрыша Суперкубка Турции (2022), бронзовый призёр клубного чемпионата мира (2021). В 2021 году вошла в список лучших игроков мира по версии Международной федерации волейбола.

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