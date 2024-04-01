Гончарова и Карполь попали в символическую сборную ответных матчей 1/4 финала Суперлиги

Стала известна символическая сборная ответных матчей четвертьфинала волейбольной PARI Суперлиги среди женщин.

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Самым ценным игроком была признана волейболистка «Динамо» Ирина Капустина. На позициях блокирующего отметились Ангелина Лазаренко, выступающая за ЖВК «Динамо Ак-Барс», и Ирина Королёва из ЖВК «Ленинградка». Лучшими доигровщицами признаны Татьяна Толок (ЖВК «Локомотив») и Брайелин Мартинес из «Динамо Ак-Барс». В символической сборной также оказались либеро Валерия Перова (ЖВК «Ленинградка»), связующая Ирина Филиштинская (ЖВК «Локомотив») и диагональная «Динамо» Наталия Гончарова. Лучшим тренером был признан рулевой «Уралочки-НТМК» Михаил Карполь.

Ранее стало известно, что волейболистки «Динамо-Ак Барс» (Казань) вышли в полуфинал женской Суперлиги России по волейболу, обыграв соперниц из «Тулицы» (Тульская область) со счётом 3:0 (25:14, 25:22, 25:14). В другом ответном матче 1/4 финала «Динамо» обыграло соперников в пяти партиях — 3:2 (21:25, 24:26, 27:25, 25:19, 15:11). Победив 2-0 в серии, московский клуб также вышел в полуфинал чемпионата России.