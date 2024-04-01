Волейболисты «Белогорья» и казанского «Зенита» выиграли первые матчи четвертьфинальных серий Суперлиги

Казанский «Зенит» одержал победу над красноярским «Енисеем» в первом матче четвертьфинальной серии чемпионата России по волейболу среди мужских команд.

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Встреча в Казани завершилась со счетом 3–1 (23:25, 25:17, 25:14, 25:21) в пользу хозяев. Самым результативным игроком стал доигровщик казанцев Дмитрий Волков, набравший 24 очка.

В другом матче белгородское «Белогорье» в Туле обыграло кемеровский «Кузбасс» — 3–0 (25:16, 25:21, 25:12).

Ответные матчи серий пройдут 3 апреля.