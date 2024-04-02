Калининградский «Локомотив» вышел в полуфинал Суперлиги, на тай-брейке обыграв «Протон»

Волейболистки «Локомотива» из Калининграда вышли в полуфинал женской Суперлиги России по волейболу, в пяти сетах обыграв соперниц из «Протона» (Саратовская область). Сегодня, 2 апреля, в Калининграде прошёл третий матч серии, в котором хозяева площадки одержал победу со счётом 3:2 (20:25, 25:21, 25:23, 18:25, 15:13).

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Напомним, ранее в первом, домашнем матче серии команда «Локомотив» уступила гостям из Саратовской области со счётом 2:3, однако в гостевой встрече волейболистки из Калининградской области взяли реванш у «Протона» и одержали уверенную победу со счётом 3:0.

За выход в финал калининградский клуб поборется с московским «Динамо». Первый матч серии до трёх побед пройдёт 5 апреля. В другом полуфинале «Динамо-Ак Барс» из Казани сойдётся с «Ленинградкой» (Санкт-Петербург).