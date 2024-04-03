Карполь высказался о том, что побил рекорд Конни Мэка по времени руководства клубом

Бывший волейболист, олимпийский чемпион, чемпион мира, Европы и СССР Николай Карполь высказался о том, что смог побить рекорд Конни Мэка, который управлял бейсбольным «Окленд Атлетикс» 50 лет (1901–1950). Напомним, Карполь руководит волейбольным клубом «Уралочка» 54 года — с 1969-го.

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«Это действительно свершилось. Хотя не могу сказать, что удовлетворён отношением к этому рекорду со стороны наших чиновников. Федерация сказала, что, по её информации, я несколько лет не работал в «Уралочке» – был в сборной. Несмотря на то что я совмещал эти работы. Как будто заглянуть в справочники – не дело федерации. В какие-то годы в трудовой действительно было прописано, что зарплату я получаю в Минспорте – как тренер сборной. Но это же не отменяет того, что я работал с «Уралочкой». В итоге у них другие цифры по продолжительности моей службы клубу. Вы откройте энциклопедию, справочник за любой год и посмотрите, кто значится главным тренером «Уралочки». У нас много тренеров, которые работали 50 лет?» — сказал Карполь в интервью Всероссийской федерации волейбола.

Отметим, что позднее федерация уточнила, что она официально обратилась в Книгу рекордов для выяснения обстоятельств. Новые данные были приняты, и после их проверки запрос был удовлетворён. Теперь официальный стаж Николая Карполя на посту главного тренера «Уралочки» именно 54 года и один месяц.