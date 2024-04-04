ВК «Новара» Акимовой и Марковой вышла в полуфинал чемпионата Италии

Итальянский волейбольный клуб «Игор Горгондзола» (Новара), за который выступают россиянки Вита Акимова, Марина Маркова и Анастасия Капралова, вышел в полуфинал чемпионата Италии.

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В 1/4 финала команда с тремя россиянками в составе сыграла против «Кьери’76», завоевавшем в этом сезоне Кубок ЕКВ. Серия из трёх матчей завершилась победой «Новары» со счётом 2:1 (2:3, 3:0, 3:1).

Марина Маркова признана MVP второго и третьего матчей серии. 30 марта в гостевой встрече россиянка набрала 22 очка, 3 апреля – 23 очка. По этим показателям Маркова стала самым результативным игроком матчей.

В полуфинале «Новара» встретится с «Имоко Конельяно». Первый матч запланирован на 7 апреля. Напомним, «Игор Горгондзола» – обладатель Кубка Вызова сезона-2023/2024, а «Конельяно» – финалист текущей Лиги чемпионов.