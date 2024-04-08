Стало известно, кто попал в символическую сборную 1/4 финала мужской Суперлиги

В мужском чемпионате России по волейболу завершились матчи 1/4 финала плей-офф. По результатам прошедших игр была собрана символическая сборная лучших игроков четвертьфинальной стадии Суперлиги.

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В символическую сборную 1/4 финала вошли:

MVP — Мохаммед Аль Хачдади («Белогорье»).

Диагональный — Цветан Соколов («Динамо», Москва).

Блокирующие — Алексей Ковальчук («Факел»), Илья Власов («Динамо», Москва).

Доигровщики — Денис Богдан («Динамо», Москва), Станислав Динейкин («Факел»).

Связующий — Михаил Вышников («Факел»).

Либеро — Евгений Андреев («Факел»).

Тренер — Роман Емполов («Факел»).

В полуфинальных матчах в серии до трёх побед сыграют «Белогорье» (Белгород) — «Динамо» (Москва) и «Зенит-Казань» — «Факел» (Новый Уренгой).