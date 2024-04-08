Мошенники обманули российского чемпиона ОИ на восемь миллионов рублей

Нападающий казанского «Зенита» и сборной России по волейболу Максим Михайлов стал жертвой мошенников. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Как утверждает источник, мошенники связались с 36-летним олимпийским чемпионом в сентябре 2023 года. Они сообщили, что якобы со счета волейболиста неизвестные пытаются снять деньги, а чтобы пресечь это, надо закинуть средства на безопасный счет. Михайлов перевел порядка 8,4 млн рублей на чужой счет.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере». По подозрению в совершении преступления задержали инспектора ДПС управления МВД России по Казани.

Максим Михайлов в 2012 году в составе сборной России стал чемпионом Олимпийских игр в Лондоне. В 2008 году он завоевал бронзу, в 2020 — серебро. Также волейболист является двукратным чемпионом Европы (2013, 2017), а также выигрывал Кубок мира (2011) и дважды — Мировую лигу (2011, 2013).

На Олимпийских играх 2020 года Михайлов вместе с фехтовальщицей Софьей Великой был знаменосцем сборной России.