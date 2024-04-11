«А потом мы вытащили козырь из рукава». Эпический камбэк «Локо» в женской Суперлиге

Настоящие драмы в полуфинальных сериях. «Ленинградка» и «Локомотив» не собираются сдаваться на милость фаворитов.

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В женской волейбольной Суперлиге продолжаются полуфинальные серии.

В третьих матчах, которые состоялись 10 апреля, хозяйки площадок в обеих игровых парах выдали фантастические камбэки. «Ленинградка» отыгралась за два поражения в гостях от «Динамо-Ак Барс», и продлила серию. А калининградский «Локомотив» и вовсе сумел вернуться в игру со счёта 0:2, дожав затем бело-голубых на тай-брейке. И теперь железнодорожницы повели в полуфинальных матчах с московским «Динамо».

«Если команда боится — она не будет играть в финале»

В Санкт-Петербурге «Ленинградка» принимала команду Зорана Терзича. Гостьи приехали в северную столицу в статусе фаворита, имея в запасе две победы. Казанские волейболистки и в этом матче были близки к успеху, забрав первый сет. От попадания в финал динамовок отделяло всего две партии, но собственные ошибки, которых было очень много (27 за весь матч), и напор хозяек сломили сопротивление казанской команды. Подопечным Александра Кашина удалось одержать важную и нужную победу.

Жёлто-чёрные вышли тем же сочетанием игроков, которым и начинали в первых двух матчах. У Казани было единственное изменение: Элена Пьетрини заняла своё место в стартовом составе и сразу же стала главным адресатом передач Анастасии Ануфриенко. Первая партия стала продолжением игр в Казани. Только теперь к успешным атакам Брайелин Мартинес (4 из 5) добавились результативные удары итальянки (6 из 12). После её пайпа счёт на табло уже был 12:8 в пользу казанского «Динамо». У хозяек роль лидера на себя взяла Анастасия Гарелик, именно она по итогам встречи и стала самой результативной, набрав 23 очка. Серия её атак даже позволила «Ленинградке» повести в счёте – 20:19. Но динамовки быстро отыгрались: эйс сделала Лазаренко, а на сетболе Пьетрини нашла руки блокирующих – 25:21.

Поймавшая кураж диагональная питерского клуба продолжила доставлять трудности защите казанской команды и во второй партии. Однако Ангелине Лазаренко удалось остановить напор волейболисток из Санкт-Петербурга– 10:8. На подмогу Гарелик пришла Валерия Романова. Доигровщица набрала несколько очков подряд, а затем руки Ирины Королёвой над сеткой преградили путь Пьетрини – 15:11. После этого итальянка покинула поле, уступив место Ангелине Сперскайте. Казань совершила рывок, отыгравшись с 14:19 до 21:22, и была близка к тому, чтобы сравнять счёт, но помешали невынужденные ошибки. А сет завершила Романова – 25:23.

В проигранной второй партии казанская команда просела по всем компонентам: снизилось качество позитивного приёма с 65% до 36%, что повлекло за собой низкую эффективность в атаке – 36%. В третьем сете к этим проблемам добавилось и большое количество брака. Во многом за счёт чужих ошибок «Ленинградка» смогла набрать шесть очков подряд. Дальше на помощь гостьям пришёл блок, и отличная игра центров Лазаренко и Ениной, «Динамо» даже вышло вперёд. Но концовку надёжнее провели хозяйки, а вынужденная скидка Шевченко оказалась решающей – 25:23.

В четвёртой партии Терзич решился сразу на три замены: Климец вышла вместо Лукьяновой, Сперскайте заменила Пьетрини, а Суворова – Енину. Но и они не спасли положение. «Ленинградка» с первых розыгрышей завладела инициативой и не упустила возможность продлить серию. Анастасия Чернова отлично вошла в игру в концовке сета и уверенными действиями в атаке принесла победу своей команде – 25:19. Счёт в серии 2-1 в пользу «Динамо». И уже 11 апреля состоится четвёртая игра, где «Ленинградка» попытается перевести противостояние в пятый заключительный матч.

«Если команда боится выйти в финал чемпионата России, то, конечно, и не будет там играть. Мы проиграем и следующую, и пятую игру, если так будем думать на площадке, как сегодня. Большинство наших игроков боялись, что мы сегодня выиграем. Это было видно. От этого у меня нет лекарства. Может, у кого-то другого есть. У меня нет. Я могу сделать, чтобы команда хорошо играла, как мы и играли в последнее время», – негодовал Зоран Терзич, главный тренер «Динамо-Ак Барс», после поражения.

«А потом мы вытащили козырь из рукава»

День рождения клуба прошёл, но волейболистки «Локомотива» решили продолжить дарить подарки своим болельщикам. Все, кто в среду вечером пришёл на «Янтарный», могли прочувствовать полную гамму эмоций.

Команда Константина Ушакова на классе забрала первые два сета, сыграв настолько безупречно, что после первой партии в графе их ошибок значилась цифра 0. Однако у Радослава Арсова нашёлся козырь в рукаве, который перевернул весь матч в пользу калининградского клуба.

В первых партиях «Динамо» полностью контролировало ситуацию на площадке: выиграли блок 12:5, в атаке отлично смотрелись Наталия Перейра (в первом сете шесть из семи реализованных атак) и Ирина Капустина (7 из 11 успешных атак во втором сете). Бело-голубым оставался шаг, чтобы вернуться в Москву лидером серии. Но всё пошло по иному сценарию.

Говорят, что от перестановки мест слагаемых сумма не меняется. Только в волейболе это правило не работает, и это в очередной раз доказал главный тренер калининградской команды. Радослав Арсов решил рискнуть и поменял местами диагональную Эбрар Каракурт и доигровщицу Татьяну Толок. И схема оправдала себя: Толок словно скинула с себя все оковы и стала летать над сеткой, забивая один мяч за другим. В итоге она стала лучшей в команде (26 из 56 атак). Но и турецкая волейболистка не стушевалась, подтянула своё нападение и на приёме оказалась лучшей, выдав 56% «позитива».

«Локомотив» не просто включился в борьбу, но и сумел затащить игру в решающий пятый сет, где катком прошёлся по своим соперницам. Чего стоят только три эйса Эбрар Каракурт, которые вынесли принимающих московской команды. Следом за приёмом сбой дало и нападение: всего 36% против 60% у «Локо». Калининградские волейболистки повели сначала 6:3, а затем нарастили своё преимущество до семи мячей. Точку в сете поставил удар Татьяны Толок – 15:9 и 3:2 в матче. «Локомотив» повёл в серии с «Динамо» со счётом 2-1. Команды переезжают в Москву, где 13 апреля состоится четвёртый матч. Но теперь уже преимущество на стороне железнодорожниц.