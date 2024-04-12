«Динамо» одолело «Белогорье», сравняв счет полуфинальной серии ЧР

Мужской волейбольный клуб «Белогорье» потерпел тяжёлое поражение от московского «Динамо» во втором матче их полуфинальной серии в рамках плей-офф PARI чемпионата России – 2023/2024 среди команд Суперлиги. Встреча, прошедшая в Белгороде, завершилась со счётом 3:2 (22:25, 25:18, 18:25, 25:17, 23:21) в пользу гостей.

Таким образом, «Динамо» сравняло счёт полуфинальной серии с «Белогорьем» (1-1). Серия переезжает в Москву, где команды встретятся вновь 15 апреля в 19:00 мск.