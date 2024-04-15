ЖВК «Локомотив» сокрушил фаворита в эффектном полуфинале Суперлиги

Московское «Динамо» не сыграет в финале женского чемпионата России по волейболу. Девушки из Калининграда были лучше.

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Две лучшие команды российского женского волейбола последних лет сошлись в самой яркой серии игр Суперлиги, но ещё не в финальной. Московское «Динамо» – действующий чемпион и лидер этого сезона, забравший все трофеи, и калининградский «Локомотив» – вице-чемпион и клуб, который ни разу в своей истории не опускался ниже второго места по итогам чемпионата России. Эти команды просто не могли закончить полуфинал тремя быстрыми матчами. Им понадобились все пять игр. Бело-голубые начали серию с убедительной победы (3:0), но затем упустили инициативу и были вынуждены отыгрываться. Четвёртая встреча уравняла шансы и привела серию к решающему матчу, «золотому» если не по статусу, то по накалу и зрелищности.

Калининградские волейболистки, несмотря на вчерашний проигрыш в пяти изматывающих партиях, хорошо вошли в игру и уже на старте сделали себе комфортное преимущество в четыре мяча. На что сразу же отреагировал главный тренер «Динамо», взявший перерыв. Но пауза никак не сказалась на атакующих действиях железнодорожниц в атаке.

У гостей с первых минут заявила о себе Эбрар Каракурт, активности которой явно не хватало «Локо» в прошлом матче. Турчанка блестяще провела весь сет, реализовав 8 из 13 ударов с эффективностью 62%. У хозяек, напротив, игра краёв не клеилась совсем: Гончарова и Капустина на двоих забили четыре мяча, показав 25%. Также лучше у «Локо» сработал блок – 5:2. Парубец уверенно зачехлила Евдокимову, поставив точку в сете – 25:19.

Впервые в этой серии «Локомотиву» удалось забрать первую партию, а следом и вторую – 27:25. Гостьи вновь захватили лидерство в начале. За счёт хорошей подачи «Динамо» удалось усложнить соперницам жизнь на приёме. Но по-прежнему москвички были в роли догоняющих. После очередной точной атаки Каракурт на табло горели комфортные для железнодорожниц 15:12. Бело-голубые были каждый раз близки к тому, чтобы сравняться, но у них это получилось лишь в концовке. Две ошибки «Локо» в атаке и вовсе вывели «Динамо» на сетбол – 23:24. Но партия всё равно осталась за гостьями: вновь капитан железнодорожниц поставила точку скидкой под заднюю линию.

В третьей партии включился главный аргумент москвичек – блок. Он сразу принёс динамовкам три очка и преимущество в счёте – 5:3. «Локомотив» не заставил себя долго ждать и ответил хозяйкам их же оружием, закрыв по очереди всех лидеров команды, после чего гостьи уверенно помчались к победе и в этом сете. Но их остановила подача Ирины Капустиной. Доигровщица выдала шикарную серию подач, две из которых упали на стороне соперниц – 18:16. Усилиями Каракурт и Толок «Локомотив» ещё цеплялся за партию, но они же в важнейший момент и дрогнули. Две осечки калининградских волейболисток принесли победу «Динамо» – 26:24.

Казалось, что победа в третьем сете должна погнать москвичек вперёд и в четвёртом, но этого не произошло. К финалу помчался «Локомотив». Всю партию гостьи лидировали в счёте, к атакам Парубец и Каракурт добавилась мощь Татьяны Толок. А вот хозяйки опять просели в нападении (35% против 46%), ошибаться стала даже опытная Наталия Гончарова.

После эйса Мины Попович счёт для «Динамо» был катастрофическим – 14:20. Юлия Бровкина своей атакой и блоком ещё больше укрепила веру «Локомотива» в успешный исход партии – 22:15. Татьяна Толок организовала для Калининграда матчбол и сама же его реализовала – 25:18. И победу в этой драматичной серии праздновала команда Радослава Арсова.

Эбрар Каракурт вернула себе звание самого результативного игрока в составе «Локомотива». Турчанка набрала 28 очков (27 в атаке и одно блоком). У «Динамо» лучшей стала Ирина Капустина с 23 забитыми мячами.

«Мы за семь дней сыграли пять очень тяжёлых игр с двумя перелётами. И то, что мы выиграли, означает, что команда готова. Мы бились и добились этого финала, показали наш калининградский дух. Сейчас нам нужно немного восстановиться, «Динамо-Ак Барс» – непростой соперник. Но мы пробились сначала в полуфинал, теперь – в финал, и потихоньку решаем наши задачи», – прокомментировал выход в финал тренер «Локо» Радослав Арсов.

«Локомотив» потратил огромное количество сил, но добился главного – снова прорвался в финал, не пустив туда фаворита. Правда, теперь предстоит решать не менее непростую задачу. Уже 17 апреля состоится первый матч финальной серии. Соперником Калининграда будет казанское «Динамо-Ак Барс».