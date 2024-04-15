Российская чемпионка мира по волейболу завершает спортивную карьеру

Российская волейболистка, чемпионка мира 2010 года Татьяна Кошелева объявила о завершении спортивной карьеры. Она опубликовала обращение к болельщикам в социальных сетях.

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«Как попрощаться с тем, что любишь всей душой? С тем, что наполняет смыслом каждый день твоей жизни? Некоторые решения могут разбить сердце, но осознанный выбор — это и есть свобода, о которой я часто говорю. Сегодня хочу сообщить, что официально завершаю свою карьеру в роли профессионального спортсмена. Волейбол — моя страсть! Я была готова забить каждый решающий мяч, находила в себе силы бороться, даже когда моё тело было на пределе, рвалась на площадку, как только слышала, что мои связки срослись. Когда-то я загорелась желанием быть на вершине, и для этого я отдавала спорту всю себя. Поэтому я счастлива, что могу завершить карьеру на своих условиях. Когда тебя называют чемпионом — это достижение, но когда ты чувствуешь себя чемпионом — это настоящая победа», — написала Кошелева в социальных сетях.

Кошелева с 2021 года являлась игроком ЖВК «Валлефолья». На её счету победы и призовые места в клубных чемпионатах мира под знамёнами разных команд, призовые места в клубной Лиге чемпионов. В том числе и три золотых медали чемпионата России.