Чемпионка мира по волейболу Кошелева объявила о завершении карьеры

Чемпионка мира 2010 года и двукратная чемпионка Европы по волейболу Татьяна Кошелева приняла решение завершить карьеру. Об этом спортсменка сообщила на своей странице в Instagram (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). ТАСС

«Как сказать «прощай» тому, что люблю всей душой? К тому, что придает смысл каждому дню жизни? Некоторые решения могут разбить сердце, но осознанный выбор — это свобода, о которой я часто говорю. Сегодня хочу объявить, что официально завершаю карьеру профессионального спортсмена», — написала Кошелева в социальной сети. Матч ТВ

Кошелева с 2021 года являлась игроком ЖВК «Валлефолья». На ее счету победы и призовые места в клубных чемпионатах мира под знаменами разных команд, призовые места в клубной Лиге чемпионов. В том числе и три золотых медали чемпионата России. Чемпионат.com