Волейболистка Гончарова извинилась перед болельщиками

Российская волейболистка Наталия Гончарова и ЖВК «Динамо» (Москва) принесли извинения болельщикам за поведение в матче полуфинала женской PARI Суперлиги против калининградского «Локомотива». В конце встречи лидер гостей Эбрар Каракурт после свистка совершила выкрики у сетки в адрес соперниц. На эти действия отреагировала Гончарова, которая парировала турчанке резким жестом.

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«Женский волейбольный клуб «Динамо» (Москва) и капитан команды Наталия Гончарова приносят свои официальные извинения болельщикам и зрителям трансляции пятого полуфинального матча серии плей-офф Суперлиги, состоявшегося 14 апреля в Москве против «Локомотива» (Калининградская область). Мы сожалеем о несдержанности в ответ на непрекращавшиеся провокации со стороны игроков команды соперника в течение всей серии матчей», — приводит текст заявления пресс-служба клуба.

В ЖВК «Динамо» отметили, что опубликуют элементы неспортивного поведения гостей встречи и поделятся деталями инцидента.