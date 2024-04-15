ЖВК «Динамо» обвинило калининградский «Локомотив» в пропаганде ЛГБТ*

Пресс-служба женского волейбольного клуба «Динамо» (Москва) на официальном сайте опубликовала текст под названием «Хватит это терпеть!», в котором обвинила волейболисток калининградского «Локомотива» в непристойном поведении в пятом матче полуфинальной серии плей-офф чемпионата России.

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«Вчера наша команда проиграла решающий пятый матч полуфинальной серии плей-офф калининградскому «Локомотиву» и теперь поборется только за бронзовые медали Чемпионата России 2024. К сожалению, было упущено много возможностей, совершено большое количество неточностей в течение всей серии встреч. Конечно, мы будем работать над этим, но прошлое не вернуть и уже не исправить. Сегодня мы отступили! Эти дни мы находились под беспрецедентным давлением со всех сторон, не хватило стойкости, выдержки, в чём-то даже характера и боевитости. Но я хочу сегодня коснуться другой очевидной всем темы, о которой, увы, все предпочитают молчать. Главной задачей российского волейбольного сообщества и официальных руководящих органов является популяризация волейбола в нашей стране. Мы ограничимся женской частью этого вида спорта, который отмечал вековой юбилей в прошлом году. ЛГБТ* в России на законодательном уровне признано экстремистской организацией, запрещена пропаганда этого отклонения от традиционных ценностей среди молодёжи. Однако, к нашему стыду, в трансляциях волейбольных матчей крупным планом демонстрируются чудовищные жесты, имитирующие половой акт в исполнении игроков калининградского «Локомотива», направленные в сторону команд соперников, однополые поцелуи в губы и прочие мерзости. В спортивные залы приходит большое количество семей с детьми, будущие поколения волейболисток. Арбитры матчей в течение всего сезона не сделали ни одного даже замечания за подобное поведение, которое однозначно квалифицируется, как безнаказанность и вседозволенность в демонстрации полнейшего пренебрежения культурой и моральными ценностями нашей страны. Хуже, всё это встречает одобрение со стороны партнёрш по команде, которые рядятся в сатанинские обличья, при этом трое из игроков «Локомотива» воспитывают собственных детей!», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте волейбольного клуба «Динамо».

Напомним, «Динамо» проиграло калининградскому «Локомотиву» в полуфинальной серии плей-офф чемпионата России и будет бороться за бронзовые медали соревнований. В финальной серии плей-офф турнира калининградский «Локомотив» сыграет с клубом «Динамо-Ак Барс».

* международное общественное движение ЛГБТ — экстремистская организация, запрещённая в России.