Волейбольная «Спарта» обыграла «Заречье-Одинцово» в женской Суперлиге

Сегодня, 16 апреля, завершился матч в турнире за 9-14 места между женскими командами «Заречье-Одинцово» (Москва) и «Спарта» (Нижний Новгород). Со счётом 3:2 (25:19, 15:25, 19:25, 25:23, 15:11) победу одержала нижегородская «Спарта».

© ЖВК "Спарта"

В упорной борьбе команде из Нижнего Новгорода всё-таки удалось вырвать победу, несмотря на то, что обыграть соперников было непросто. Вторую партию команда уступила москвичкам с разницей в 10 очков, в третьей разрыв был меньше, а четвёртую всё же удалось записать на свой счёт, хотя и с минимальным отрывом по очкам.

Напомним, турнир за 9-14 места в рамках плей-аута волейбольной женской Суперлиги начался 16 апреля и продолжится до 21 апреля. В нём принимают участие 5 команд, которые по итогам предварительного этапа не вошли в число тех, кто сыграет в плей-офф.