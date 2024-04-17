В «Локомотиве» отреагировали на обвинения волейболисток в пропаганде ЛГБТ*

Пресс-атташе калининградского волейбольного клуба «Локомотив» Роман Вишнёв отреагировал на обвинения спортсменок клуба в пропаганде ЛГБТ*.

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15 апреля на официальном сайте московского «Динамо» в разделе «Прямая речь с Еленой Годиной» вышел текст под названием «Хватит это терпеть!» В нём волейболисток «Локомотива» обвинили в непристойном поведении и пропаганде ЛГБТ* в пятом матче полуфинальной серии плей-офф чемпионата России.

«Мы бред не комментируем. Не умеют люди проигрывать. Что с этим сделать?» — приводит слова Вишнёва телеграм-канал КЕСКА.

По итогам полуфинальной серии победу одержал калининградский клуб. В финальной серии чемпионата России по волейболу среди женских команд «Локомотив» сыграет с клубом «Динамо-Ак Барс».

* международное общественное движение ЛГБТ — экстремистская организация, запрещённая в России.