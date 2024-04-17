Инесса Коркмаз: игроки «Локомотива» стали позволять себе много вольностей

Серебряный призёр Олимпийских игр и чемпионка Европы по волейболу Инесса Коркмаз рассказала в интервью для «БО Спорт» о своём отношении к поведению турчанки Эбрар Каракурт и всего «Локомотива», а также о проблеме с культурой в современном волейболе.

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