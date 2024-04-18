«Сам удивился, что попал» — футболист «Ростова» Комаров о голе в ворота «Урала» в матче Кубка России

Полузащитник «Ростова» Иван Комаров в эфире «Матч ТВ» рассказал, что в эпизоде с голом в ворота «Урала» в матче ФОНБЕТ Кубка России изначально был нацелен на передачу, но после подсказки партнера принял решение нанести удар. Встреча первого этапа полуфинала Пути регионов ФОНБЕТ Кубка России прошла в среду в Екатеринбурге и завершилась победой «Ростова» со счетом 3:1. Комаров отметился голом на 60‑й минуте и был признан лучшим игроком матча. — В случае с голом Лангович подключился и отдал передачу, нашел меня. Сначала я поднимал голову, искал Комличенко, чтобы сделать подачу, но кто‑то крикнул: «сам!» Я ударил и попал, удивился, что получилось, конечно. Но очень рад, что забил, — сказал 21‑летний Комаров в эфире программы «Все на Матч!» Команда Валерия Карпина вышла во второй этап полуфинала Пути регионов Кубка России, где сыграет с «Балтикой». «Урал» завершил выступление в турнире. Прямые трансляции матчей ФОНБЕТ Кубка России смотрите на каналах «Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР, а также сайтах sportbox.ru и matchtv.ru. Открыть видео