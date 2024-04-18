Брянский высказался о победе ВК «Динамо» в полуфинале ЧР

Главный тренер московского «Динамо» Константин Брянский прокомментировал результат пятого матча в полуфинальной серии чемпионата России с «Белогорьем». Встреча завершилась со счётом 3:2 (22:25, 21:25, 25:23, 25:17, 15:11) в пользу москвичей, которые вышли в финал турнира.

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