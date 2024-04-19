«Экзачибаши» Воронковой сравнял счет в серии с «Фенербахче»

18 апреля состоялся четвёртый матч финальной серии чемпионата Турции среди женских команд. Со счётом 3:0 (25:21, 25:21, 25:21) победу одержал «Экзачибаши», в составе которого выступает россиянка Ирина Воронкова. Команда сравняла счёт с «Фенербахче», где играют россиянки Арина Федоровцева и Ирина Фетисова. После четырёх матчей счёт в финальной серии 2:2.

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Самым результативным игроком матча стала диагональная Тияна Бошкович из «Экзачибаши». Она набрала 25 очков при показателе полезности «+18». Ирина Воронкова принесла команде 5 очков. Лучшей в «Фенербахче» стала Арина Федоровцева, на её счету 9 очков.

Заключительный матч финальной серии состоится 21 апреля. «Фенербахче» примет «Экзачибаши» на домашней площадке.