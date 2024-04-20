В финале женской волейбольной Суперлиги после двух матчей равенство

В финале чемпионата России среди женских команд Суперлиги казанское "Динамо-Ак Барс" и "Локомотив" (Калининградская область) играют серию матчей до трех побед одного из соперников. Первые две игры прошли в столице Татарстана, оппоненты обменялись победами - 3:2 и 1:3. Следующие две встречи состоятся на берегах Балтики.

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Напомним, что в полуфинале казаночки выбили из дальнейшей борьбы за титул "Ленинградку - 3:0, 3:1, 1:3 и 3:1 (общий счет серии 3-1). Противостояние "Локомотива" и прошлогоднего чемпиона московского "Динамо" было намного упорнее и эмоциональнее. Из-за подвижек в календаре эту серию пришлось проводить не по стандартной схеме "2-2-1", а по необычной для России системе "1-2-2", хотя при обоих вариантах преимущество своей площадки в пятом, решающем матче заложено для команды, занявшей более высокое место в регулярном чемпионате. А динамовки победили в двухкруговом турнире с участием 14 клубов, в то время как "Локомотив" финишировал лишь четвертым.

Но у плей-офф традиционно свои законы. На данном отрезке чемпионата чуть сильнее оказалась команда с берегов Балтики: 0:3 в Москве, 3:1 и 3:2 в Калининграде, 2:3 и 3:1 по возвращении в столицу.

Таким образом, в финале сражаются вторая и четвертая команды "регулярки", а объединяет их то, что и "Динамо-Ак Барс", и "Локомотив" возглавляют иностранные специалисты. Это один из лучших наставников в мире за последние годы, ныне рулевой нашей сборной серб Зоран Терзич (Казань) и менее известный болгарин Радослав Арсов, который по ходу нынешнего сезона сменил в "Локо" Константина Сиденко, находясь ранее в роли его ближайшего помощника.

Первый матч финала казаночки выиграли 3:2 (25:20, 25:22, 17:25, 19:25, 17:15). Отличный сюжет развития встречи для "золотой" серии: сначала доминирование хозяек, затем волевые усилия "Локо", отбившегося со счета 0:2 по партиям, и после этого - более чем напряженный тай-брейк, вышедший за границы стандарта в 15 выигранных одной из команды очков.

При этом в дуэли иностранных нападающих турецкая звезда "Локо" Эбрар Каракурт с 35 очками превзошла игрока сборной Доминиканской Республики из "Динамо-Ак Барс" Брайелин Мартинес (30 очков), но победа осталась за татарстанской командой. Соперники в этом сезоне максимально выбрали скромную квоту на легионеров, которую Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) принципиально держит многие годы. За Казань также выступает итальянка Элена Пьетрини, за клуб с берегов Балтики - сербка Мина Попович.

Терзич на пресс-конференции после первого матча оригинально ответил на вопрос: "Как после таких тяжелых игр находить в себе эмоции?". Вот слова серба: "А давайте сравним волейбол с работой на металлургическом заводе. У волейболистов самая лучшая работа в мире. Самая лучшая! Это не тяжело. Каждый человек должен находить в себе эмоции и лучше чувствовать себя, когда играет в волейбол и выполняет свою работу".

Второе сражение осталось за "Локомотивом" - 3:1 (25:16, 21:25, 25:22, 25:21). Снова неудержима была Каракурт - 28 очков за четыре сета. Вообще-то и "karakurt" в языках тюркской группы, и "каракурт" по-русски - это паук с ядовитым укусом, из рода "черных вдов". Турецкая волейболистка больно жалить умеет! Высокой результативностью в составе "Локо" во втором матче также отличилась волейболистка сборной России Татьяна Толок (в девичестве Кадочкина) - 17 очков. У "Динамо-Ак Барс" по 16 мячей выиграли Мартинес и Пьетрини.

- Мы внимательно проанализировали эпизоды первого матча, подстроились под некоторых игроков соперника, которые нам создавали проблемы, - сказал наставник "Локомотива" Радослав Арсов. - И что же получилось? Ангелина Сперскайте ничего не смогла сделать. Брайелин Мартинес была уже не такой, как двумя днями ранее. Элена Пьетрини вышла с замены, она молодец, но только ее не хватило. У нас командная игра была замечательной. И командный дух, о котором я просил в раздевалке. В целом, сражаются два равных коллектива, зрелищная битва идет. Нашим девчонкам теперь нужно успокоиться, отпустить адреналин, зарядиться энергией перед играми в Калининграде.

Третий и четвертый матчи серии пройдут на Балтике во дворце спорта "Янтарный" (по архитектуре аналог арен под названием "Баскет-Холл" в Казани и Краснодаре) - соответственно 23 и 25 апреля. В случае необходимости пятого матча команды решат судьбу чемпионского титула 29 апреля в столице Татарстана.

В параллельно проходящей серии за "бронзу" (тоже до трех побед) в первом матче столичное "Динамо" дома уступило "Ленинградке" - 2:3 (25:19, 20:25, 25:22, 24:26, 7:15). У хозяек Наталия Гончарова набрала 32 очка, у победительниц Анастасия Гарелик выиграла 29 мячей.