Пляжная волейболистка из молодежной сборной России умерла в 21 год

Игрок молодежной сборной России по пляжному волейболу Арина Михайлина, выступавшая за одинцовское "Заречье", умерла на 22-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба Всероссийской федерации волейбола.

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О причинах смерти не сообщается.

"Вчера вечером на 22-м году жизни скончалась волейболистка пляжного "Заречья", игрок молодежной сборной страны Арина Михайлина. Выражаем соболезнования родным и близким", - говорится в заявлении федерации.

Михайлина была победительницей первенства России среди девушек до 17 лет (2018) и бронзовым призером Спартакиады учащихся (2019).