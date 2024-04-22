Стала известна причина смерти волейболистки молодежной сборной России

Бойфренд спортсменки команды по пляжному волейболу «Заречье-Одинцово» Арины Михайлиной рассказал подробности ее гибели. Его слова приводятся в Telegram-канале Baza. Lenta.ru

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По информации источника, 21 апреля спортсменка переписывалась со своим молодым человеком, который заподозрил, что девушка будто бы с ним прощается. Он вызвал скорую медицинскую помощь к общежитию МЭИ в Москве, где жила Михайлина. Медики осмотрели спортсменку, решили, что помощь ей не требуется и уехали. Спустя час Михайлину нашли возле общежития. Спортсменка была еще жива, однако от полученных травм скончалась в больнице. Газета.Ru

Михайлина была победительницей первенства России среди девушек до 17 лет (2018) и бронзовым призером Спартакиады учащихся (2019). ТАСС