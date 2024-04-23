20-летняя Арина Федоровцева вместе с Фенербахче взяла чемпионат Турции и стала лучшей на подаче

Не первый год 20-летняя россиянка лучшая на подаче.

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Женский «Фенербахче» с Ариной Федоровцевой и Ириной Фетисовой второй год подряд обыгрывает «Экзачибаши» в финале сезона-2023/2024! Серия на радость болельщикам получилась очень сложной и эмоциональной – титул девушки выгрызали в пяти матчах. Теперь мало кто вспомнит, что до прошлого сезона турецкий гранд из Стамбула не становился чемпионом аж шесть лет!

Титул разыграли первая и третья команды регулярного чемпионата. «Фенербахче» оформил 24 победы в 26 матчах, а отставание преследователей составило всего четыре очка. Главное, что свою стабильность они показали уже в плей-офф, где оплотом победы и стала россиянка.

20-летняя Арина Федоровцева – звезда турецкого чемпионата. И это не просто праздные слова в адрес уже именитой соотечественницы. Не зря сама Эда Эрдем – многолетний капитан «Фенербахче» и сборной Турции — передала россиянке право поднять чемпионский кубок первой!

Подобный жест явно нужно заслужить самоотдачей и результатами: Арина — лучшая в команде сразу по нескольким показателям. В финальной серии до трёх побед Федоровцева не набрала много очков, но по сезону смотрелась очень убедительно и стабильно. Она шестая в лиге по очкам в нападении (499). У первой в рейтинге Киры Ван Рик 581 очко. Если же смотреть на реализацию атак, то россиянка также на высоком 11-м месте: 45% в нападении – это 374 удачные атаки при 822 попытках.

К тому же 20-летняя Арина вновь стала лучшей на подаче – заколотила 92 эйса в регулярке. Её ближайшая соперница отстала вдвое – 46. В целом за три сезона в Турции она оформила уже 386 эйсов во всех соревнованиях:

В символическую сборную чемпионата Арина, в отличие от прошлого года, не попала. Но навряд ли это как-то повлияло на общую радость россиянки и клуба.

За её триумфом, как и год назад, с трибун наблюдала мама: Екатерина – лицензированный агент. Она уже помогла перебраться в Европу многим молодым российским талантам. Скорее всего, именно она готовит трансфер дочери в китайскую лигу. Об этом после финала сообщили турецкие источники. По их информации, российская доигровщица проведёт сезон в китайском «Тяньцзине», а по его окончании вернётся в «Фенербахче», как это ранее делала Мелисса Варгас.

Если информация подтвердится, то Арина как раз может помочь турецкому клубу в плей-офф. А её суперподача точно станет весомым аргументом в борьбе за чемпионский хет-трик!