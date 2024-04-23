Волейболист Никитин покинет турецкий «Девели» и присоединится к АСК

31-летний российский доигровщик Сергей Никитин в декабре 2023 года перешёл в турецкий волейбольный клуб «Девели» (Кайсери), за который уже выступал его одноклубник по «Ярославичу» Игорь Колодинский. Но уже в следующем сезоне Никитин вернётся в российскую Суперлигу, где будет играть за нижегородский АСК. Об этом сообщает «БО Спорт».

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По итогам регулярного этапа чемпионата Турции среди мужских команд «Девели» занял 10-е место в турнирной таблице и не отобрался в плей-офф. Никитин успел принять участие в 13 матчах и набрал 126 очков.

Напомним, Сергей Никитин с 2010 по 2015 год выступал за родную команду «Прикамье». С 2015 по 2019 год представлял кемеровский «Кузбасс», вместе с которым стал чемпионом России по итогам сезона-2018/2019. В следующем сезоне Никитин успел поиграть за московское «Динамо» и нижневартовский «Самотлор». В сезоне-2020/2021 выступал за уфимский «Урал», с лета 2021 по февраль 2022 года представлял оренбургский «Нефтяник». После этого он перешёл в новосибирский «Локомотив», с которым по итогам сезона-2021/2022 стал серебряным призёром чемпионата России. Осенью 2022-го Никитин вновь вернулся в «Урал». В июле 2023 года он пополнил состав команды «Ярославич», где играл до перехода в турецкий «Девели».

В составе молодёжной сборной России Сергей Никитин выигрывал чемпионат мира – 2015 до 23 лет. Также он становился победителем и серебряным призёром Всемирной универсиады в 2015 и 2017 годах соответственно.