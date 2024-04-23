«Белогорье» обыграло «Факел» в первом матче серии за бронзу Суперлиги

«Белогорье» уверенно выиграло первый матч серии с «Факелом» из Нового Уренгоя за итоговое третье место в сезоне-2023/2024 чемпионата России среди мужских команд Суперлиги. Встреча, прошедшая в Туле, завершилась со счётом 3:0 (25:18, 25:23, 25:21) в пользу хозяев.

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«Белогорье» (Белгород) — «Факел» (Новый Уренгой) — 3:0 (25:18, 25:23, 25:21).

Напомним, сегодня, 23 апреля, началась серия за пятое место чемпионата России. За место в пятёрке сильнейших борются новосибирский «Локомотив» и «Зенит» из Санкт-Петербурга. В финальной серии мужской Суперлиги сыграют казанский «Зенит» и московское «Динамо». Первый матч пройдёт завтра, 24 апреля.