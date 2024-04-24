Казанский «Зенит» обыграл «Динамо» в первом матче финала ЧР по волейболу

Казанский «Зенит» одержал победу над московским «Динамо» в первом матче финала чемпионата России по волейболу среди мужских команд.

Встреча прошла в столице Татарстана и завершилась со счетом 3–0 (25:22, 25:17, 25:17).

«Зенит» повел в серии до трех побед — 1–0. Вторая игра пройдет в Казани 26 апреля.

Казанский клуб — действующий победитель чемпионата России.

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