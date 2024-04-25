Главный тренер «Ленинградки» эмоционально отреагировал на поражение от «Динамо».

© Sports.ru

Накануне «Ленинградка» уступила московскому «Динамо» в серии за бронзу женского чемпионата России по волейболу (2-3).

При счете 1:2 на тай-брейке петербургская команда выиграла розыгрыш, но после видеопросмотра судьи отдали очко «Динамо», зафиксировав контакт мяча с площадкой.