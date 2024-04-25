«Подтверждаю все, что «Локомотив» говорил про эту замечательную команду. Суки московские». Главный тренер «Ленинградки» отреагировал на поражение от «Динамо»
Главный тренер «Ленинградки» эмоционально отреагировал на поражение от «Динамо».
Накануне «Ленинградка» уступила московскому «Динамо» в серии за бронзу женского чемпионата России по волейболу (2-3).
При счете 1:2 на тай-брейке петербургская команда выиграла розыгрыш, но после видеопросмотра судьи отдали очко «Динамо», зафиксировав контакт мяча с площадкой.
«Одним мячом все сломали. Вот все, что «Локомотив» говорил про эту замечательную команду, как она выигрывает, я это все подтверждаю. Они только так и выигрывают! Суки московские», – сказал главный тренер «Ленинградки» Александр Кашин.
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«Подтверждаю все, что «Локомотив» говорил про эту замечательную команду. Суки московские». Главный тренер «Ленинградки» отреагировал на поражение от «Динамо»
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