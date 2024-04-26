Главный тренер женской волейбольной команды «Ленинградка» Александр Кашин нецензурно высказался в адрес соперниц своих подопечных из московского «Динамо». Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Таким образом Кашин прокомментировал проигрыш «Ленинградки» московскому клубу со счетом 2:3 в третьем матче серии за бронзу Чемпионата России.

«Вот все, что "Локомотив" говорил про эту замечательную команду, как она выигрывает, я это все подтверждаю. Все, что могу сказать: они только так и выигрывают. Все. С***, блин, московские», — заявил он.

Возмущение тренера было также направлено и на судейство — когда на табло было 2:1, в решающем сете Юлия Кутюкова из команды Кашина смогла сравнять счет, но судья просмотрел результат гола и вынес решение в пользу «Динамо». Сразу после этого Кашин агрессивно отреагировал на ситуацию, за что получил желтую карточку.

В итоге матч завершился победой «Динамо» со счетом 3:2 (23:25, 20:25, 25:13, 25:23, 15:9). Теперь московский клуб вышел вперед в серии до трех побед за бронзу чемпионата России.