Главные тренеры «Ленинградки» и «Динамо» не пожали руки после матча

Главные тренеры «Ленинградки» и московского «Динамо» Александр Кашин и Константин Ушаков не пожали друг другу руки после окончания четвёртого матча плей-офф за третье место женской Суперлиги.

© ЖВК "Ленинградка"

Напомним, встреча завершилась победой команды из Санкт-Петербурга со счётом 3:0 (25:20, 25:21, 25:20).

Ранее тренер «Ленинградки» жёстко прошёлся по «Динамо» после поражения в 3-м матче за бронзу.

«Вот всё, что «Локомотив» говорил про эту замечательную команду, как она выигрывает, я это всё подтверждаю. Всё, что могу сказать: они только так и выигрывают. Всё! ***, *** (собаки, блин. – Прим. «Чемпионата») московские!» – сказал Кашин после матча.

Отметим, команде из Санкт-Петербурга удалось сравнять счёт в серии за бронзу. Матч 29 апреля будет решающим.

В финале также идёт упорная борьба между командами «Локомотив» и «Динамо-Ак Барс» со счётом 2-2 в серии, и матч 27 апреля определит чемпионок России — 2024.