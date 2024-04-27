Тренер «Ленинградки» объявил, что скоро покинет должность

26 апреля состоялся четвёртой матч серии за бронзу чемпионата России среди женских команд. Победу со счётом 3:0 (25:20, 25:21, 25:21) одержала «Ленинградка». Клуб сравнял счёт в серии с московским «Динамо» – 2:2. Главный тренер ленинградской команды Александр Кашин после матча извинился за высказывания в адрес соперника, а также сообщил, что после сезона покинет свою должность.

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