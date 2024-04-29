Экс-россиянка Антропова стала серебряным призером чемпионата Италии

Бывшая россиянка Екатерина Антропова, которая прошлым летом сменила гражданство на итальянское, стала серебряным призёром чемпионата Италии в составе «Савино Дель Бене» (Скандиччи). В финальной серии со счётом 1:3 её клуб уступил «Имоко Конельяно».

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В первом матче серии «Скандичии» одержало победу со счётом 3:2 (25:22, 16:25, 25:22, 24:26, 17:15). Антропова была признана MVP матча, заработав 31 очко против 34 очков лидера «Конельяно» и MVP всего турнира Изабеллы Хок. Оставшиеся три встречи завершились победами соперника (3:2, 3:1, 3:1).

Во втором матче Антропова стала самым результативным игроков, набрав 34 очка, лучшей среди соперниц вновь стала шведка Хок – 27 очков. В третьей встрече Изабелла набрала 41 очко против 26-ти Антроповой и в очередной раз стала MVP. В финальной встрече экс-россиянка заработала 22 очка, шведка – 29 очков.

По итогам сезона-2023/2024 итальянского чемпионата Екатерина Антропова стала лучшей сразу в двух рейтингах. Она набрала 700 очков в нападении, у следующей за ней Изабеллы Хок 675 очков. Среди подающих Антропова заработала 94 очка, вторая – Паола Эгону, у которой 62 очка.

Напомним, победитель турнира «Имоко Конельяно» вышел в финал Лиги чемпионов, где сразится с другим итальянским клубом «Веро Воллей».