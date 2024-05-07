Волейболист казанского «Зенита» станет игроком «Аль Райян» из Катара

Доигровщик ВК «Зенит-Казань» Дмитрий Волков пополнит состав катарского «Аль Райян». Игрок подпишет краткосрочный контракт и выступит на турнире HH Amir Cup Season 2023/2024, который состоится с 4 по 17 мая 2024 года.

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«Желаем нашему доигровщику успешного выступления и продуктивного отпуска!», — обращается с пожеланиями к волейболисту пресс-служба «Зенита».

Напомним, 30 апреля, Дмитрий Волков в составе казанской команды стал чемпионом России сезона-2023/2024.«Зенит-Казань» выиграл финальную серию у московского «Динамо» со счётом 3-0 (3:0, 3:1, 3:1). Волейболист попал в символическую сборную чемпионата России — 2023/2024, опубликованную Всероссийской федерацией волейбола (ВФВ). MVР сезона был признан диагональный «Зенит» (Санкт-Петербург) Владислав Бабкевич.