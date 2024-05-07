Екатерина Ефимова приостановила спортивную карьеру

30-летняя россиянка Екатерина Ефимова, выступающая на позиции центрального блокирующего в ЖВК «Тулица», приостановила спортивную карьеру.

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В клубе поблагодарили спортсменку за выступления за клуб.

«Катя, спасибо тебе за этот прекрасный период в «Тулице», мы желаем тебе успехов и конечно же ждём твоего возвращения на волейбольную площадку!» — говорится в сообщении в официальном телеграм-канале клуба.

Напомним, блокирующая начинала сезон в турецком Бешикташе, но уже в середине декабря присоединилась к тулячкам, набрала 105 очков, 21 из которых на блоке.

Ранее о простановке карьеры объявила другая блокирующая «Тулицы» Анна Николенко.